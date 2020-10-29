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В Авиньоне, на юго-востоке Франции, полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на прохожих, по другим данным - на полицейский патруль.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Первыми о происшествии сообщили Europe 1. По данным журналистов, около 11:45 мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих, крикнув «Аллах Акбар». Полицейские открыли огонь, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Журналисты Liberation сообщают, что в Министерстве внутренних дел им подтвердили эту информацию.

Издание Le Figaro пишет, что нападавший попытался напасть не на прохожих, а на полицейский патруль. Сначала полицейские сделали предупредительный выстрел, а когда мужчина не остановился - открыли огонь на поражение.

Нападение произошло за считанные часы после теракта в соборе Ниццы, где нападавший убил трех человек и ранил еще нескольких.

 
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