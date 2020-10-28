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Тела погибших в результате взрыва на территории газоперерабатывающей станции в Харьковской области еще находятся под завалами.

Об этом на заседании правительства сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«В Харьковской области в Дергачевском районе газораспределительного пункта произошел взрыв. Вследствие этого, к сожалению, погибли 2 человека, тела сейчас под завалами, есть и другие пострадавшие. Этих людей госпитализировали в больницу», - сообщил глава МВД.

По информации Авакова, в 13:30 пожар был ликвидирован.

От ГСЧС на месте происшествия работает спецбригада, 300 человек и 7 единиц техники, там сейчас полицейские, спасатели, уточнил руководитель министерства.

Как сообщал ForUm, 28 октября около 11:47 на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе, в 20 км от Харькова, произошел взрыв. Два человека погибли, еще девять пострадали, из них семь - с ожогами (четыре человека в реанимации с ожогами от 50 до 70% поверхности тела, состояние тяжелое).

По факту происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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