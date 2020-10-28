На счетах местных бюджетов будет аккумулировано более 500 млрд, также в распоряжение общин уже передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственной земли. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 28 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По словам главы правительства, местные выборы, состоявшиеся 25 октября, стали важным промежуточным этапом реформы децентрализации.

«Отныне у представителей органов местного самоуправления будет гораздо больше ресурсов, чтобы решать проблемы украинцев на местах. Ранее, да пожалуй и сейчас осталась такая практика, когда жители какого-нибудь города в ответ на просьбу решить проблему слышат только одни отговорки и показывания пальцем, что «нам не дают средств из центра». Это заблуждение, логика теперь другая. На счетах местных бюджетов будет аккумулировано более 500 млрд, также в распоряжение общин уже передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственной земли», - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что ремонт дороги, реконструкция парка, фасада школы или детсада - уже не являются достижением, а обычное дело, учитывая ресурсы, которые будет иметь местные власти.

«Органы местного самоуправления отныне способны делать гораздо больше. Избранные мэры и депутаты взяли на себя ответственность за организацию эффективного жизненного пространства для людей», - отметил Шмыгаль.

Со своей стороны правительство, по словам премьер-министра, продолжит работу над совершенствованием нормативной базы для осуществления административно-территориальной реформы и закрепления ее результатов.

Шмыгаль отметил, что после первого тура местных выборов не менее важно, чтобы бюджеты на местах были приняты вовремя и начали работать на людей.

«Хочу подчеркнуть еще один важный момент: с 1 января 2021 все общины, а это почти полторы тысячи, перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом», - отметил глава правительства.

Как отметил Шмыгаль, многие общины будут формировать бюджет впервые, а часть будет переформатироваться из-за изменения в административно-территориального устройства. «Учитывая это, важно не затягивать рассмотрение государственного бюджета на 2021. Это напрямую будет влиять на продолжительность формирования местных бюджетов», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, местные бюджеты принимаются после принятия государственного бюджета. «Новые районы, территориальные общины должны иметь время на принятие собственных бюджетов», - отметил Шмыгаль.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.