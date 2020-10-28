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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске на улице Орловской, чтобы обезопасить людей. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» во вторник, передает Интерфакс.

По его словам, целью протестующих был захват центра города. Когда это не удалось, они направились в спальные районы.

«Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы», – сказал Лукашенко.

После этого он отметил, что отдал приказ разогнать толпу.

«Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это не нормально, это не терпимо», – заявил он.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Лукашенко заявил, что Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами.
ForUm

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