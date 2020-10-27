Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает БЕЛТА.

«Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - заявил Лукашенко. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли».

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», - подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера он также рассказал, что в Минске, согласно имеющейся информации, перерезали несколько светофоров. «Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: «Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать».

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал Президент. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».

«Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной (группы. - Прим. БЕЛТА). Мы же знаем, что эти 10-12 человек - ядро, которые попали на этот завод, они проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Идут по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить», - заявил Лукашенко.

«Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», - заявил белорусский лидер.

Пользуясь случаем, он еще раз обратился к родителям школьников и студентов: «Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона».

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации обычно происходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.