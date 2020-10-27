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У 30% больных COVID-19 результат тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может быть отрицательный. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

По его словам, при госпитализации человека, лечении и установлении диагноза COVID-19 сегодня не нужно исключительно иметь положительный тест ПЦР, а достаточно четких клинических симптомов заболевания.

«Согласно мировой статистике, в 30% случаев, когда человек болен COVID-19, тест ПЦР может быть у него отрицательный. С чем это связано? Это связано с забором материала, это связано с физиологическими особенностями организма, это связано в том числе с тем, где именно располагается вирус в то время, когда у человека берут мазок для диагностики методом ПЦР», - отметил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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