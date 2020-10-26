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Министерство здравоохранения при поддержке президента начало процесс восстановления института вакцин в Украине. Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Президент настроен полностью восстановить в Украине производство вакцин. Мы говорим не только о COVID-19. Речь о вакцинах, которые используем каждый год согласно календарю прививок. Мы их ежегодно закупаем за рубежом, но у нас есть возможность начать их изготовление в Украине. В то же время мы имеем своих ученых, которые способны это все делать», - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, министр отметил, что Украина вполне способна заниматься разработкой своей вакцины - в государстве есть все необходимые мощности, а также талантливые, профессиональные специалисты.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.
ForUm

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