Министерство здравоохранения при поддержке президента начало процесс восстановления института вакцин в Украине. Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Президент настроен полностью восстановить в Украине производство вакцин. Мы говорим не только о COVID-19. Речь о вакцинах, которые используем каждый год согласно календарю прививок. Мы их ежегодно закупаем за рубежом, но у нас есть возможность начать их изготовление в Украине. В то же время мы имеем своих ученых, которые способны это все делать», - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, министр отметил, что Украина вполне способна заниматься разработкой своей вакцины - в государстве есть все необходимые мощности, а также талантливые, профессиональные специалисты.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.