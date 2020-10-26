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Имя предстоятеля Кипрской Православной Церкви, возможно, будет вычеркнуто из диптихов РПЦ.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя поминание архиепископом Хризостомом главы ПЦУ Епифания во время богослужения.

«Мы глубоко сожалеем об этом прискорбном событии. Решение будет принимать Священный Синод. Однако, полагаю, что Кипрский Архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской Православной Церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего», - сказал митрополит Иларион.

По его словам, «это означает прекращение евхаристического общения с конкретным лицом – не с Кипрской Церковью как таковой».

Объясняя мотивы архиепископа Хризостома, митрополит Иларион сказал, что «ни для кого не секрет, что на него (Хризостома – Ред.) оказывалось давление со стороны Константинопольского Патриарха, который очень заинтересован в том, чтобы хотя бы еще одна Церковь признала его беззаконное деяние. Имело место давление со стороны США, где заинтересованы в том, чтобы ослабить Русскую Церковь и чтобы противопоставить греческий мир славянскому миру».

Он также заявил, что Русская Церковь «продолжит общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение Архиепископа».

Митрополит Иларион подчеркнул, что «превыше всего для нас единство нашей Церкви и твердое сохранение догматического учения и канонического предания святого Православия. Тот факт, что отдельные иерархи и даже Предстоятели Церквей нарушают каноны, нас печалит. Но поступаться Православием и канонами мы не можем и не будем. И единство нашей Церкви будем твердо хранить».
ForUm

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