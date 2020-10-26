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Украинская вакцина против коронавируса прошла этап испытания на живых клетках. Впереди еще три этапа испытаний, а уже через год Украина может иметь собственную оригинальную вакцину.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 октября, передает hromadske.

Доклинические испытания вакцины длились 6 месяцев. Ученые Института микробиологии НАН вместе с американской компанией проводили тестирование на животных и человеческих клетках.

По словам Степанова, ученые смогли создать комбинированную вакцину, которая сможет обеспечить длительный иммунитет.

«Они (ученые. - Ред.) получили очень стойкий результат по выработке антител животными. Более того, этот кандидат на вакцину показал полную нейтрализацию вируса уже на живых клетках человека», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что этот препарат пока является «кандидатом на вакцину». Для того чтобы его утвердить, вакцина должна пройти еще три этапа клинических испытаний. Сейчас специалисты выбирают производство, где эти исследования могут провести.

«Если наши ожидания сбудутся, и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину», ㅡ сказал Максим Степанов.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.
ForUm

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