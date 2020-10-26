Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов договорились сохранять договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом они договорились во время встречи с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Стивена Бигуна, говорится в совместном сообщении правительства США, Армении и Азербайджана от 25 октября, передает Радио Свобода.

По сообщению Госдепа США, представители Баку и Еревана встретились с Бигуном 24 октября. Они договорились соблюдать соглашения, достигнутого в Москве 10 октября.

«Гуманитарное прекращение огня начнет действовать в 8 утра по локальному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел (Азербайджана и Армении, - ред.) и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта», - сообщает Государственный департамент.

Внешнеполитический орган США также обнародовал заявление, согласно которому представители сторон конфликта и государств-сопредседателей Минской группы (России, Франции и США) «обсудили внедрение немедленного прекращения огня, возможные параметры для мониторинга прекращения огня, инициирование обсуждения ключевых предметных элементов комплексного решения в соответствии с совместного заявления 10 октября ».

23 сентября государственный секретарь Майк Помпео провел в Вашингтоне отдельные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Около 30 тысяч человек погибли в войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах. С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли «буферной зоной».