На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Так, на избирательном участке запрещено:
агитировать и распространять политическую рекламу;
передавать свой бюллетень другим лицам;
получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;
делать лишние отметки в избирательном бюллетене;
находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;
повреждать урны;
голосовать больше одного раза.
В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.
"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами, агитация запрещена.
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