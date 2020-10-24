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На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, на избирательном участке запрещено:

агитировать и распространять политическую рекламу;

передавать свой бюллетень другим лицам;

получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;

делать лишние отметки в избирательном бюллетене;

находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;

повреждать урны;

голосовать больше одного раза.

В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.

"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами, агитация запрещена.
ForUm

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