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Органы и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы перед проведением местных выборов в Украине. Усиленный режим будет действовать до 21-го часа вторника, 27 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в готовность перевели более 42 тысяч человек, почти 4 тысячи пожарной и спасательной техники и 12 единиц авиации.

«Коммуникация с ЦИК отлажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства», - цитирует пресс-служба ведомства заместителя главы МВД Сергея Ярового.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Вместе с тем на 208 округе состоятся довыборы в Верховную раду.

Напомним, в полиции рассказали, что запрещено делать на избирательном участке.
ForUm

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