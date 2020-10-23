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Для христиан собор Святого Саввы в Белграде будет своего рода новой Святой Софией.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя строительство и будущее освящение собора Святого Саввы в столице Сербии.

«Это самый величественный православный собор на Балканах. Он строился более ста лет, с многочисленными перерывами... Если Вы посетите этот собор и войдете внутрь, то, наверное, Вы сможете как раз ощутить то, что ощущали послы равноапостольного князя Владимира, которые посещали Константинополь в X веке и участвовали в богослужении в Святой Софии, которые видели все это благолепие, всю эту красоту, вернулись и сказали князю: мы не знаем, находились на земле или на Небе», - отметил митрополит Иларион.

По его мнению, когда Святая София вновь превратилась в мечеть по воле турецкого руководства, для христиан храм Святого Саввы в Белграде будет своего рода новой Святой Софией.

«Люди будут приходить туда и будут видеть, как выглядела бы Святая София, если бы она оставалась православным храмом», - подчеркнул владыка.

***Собор Святого Саввы, посвященный памяти средневекового мученика и первого архиепископа Сербской Православной Церкви, строят в Белграде уже почти столетие. Один из самых больших православных храмов мира возвели на столичном холме Врачар, на том самом месте, где, согласно легенде, в конце XVI века османы сожгли мощи святого Саввы.

 
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