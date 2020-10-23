также в разделеРелигия
Митрополит Антоний призвал ответственно голосовать на выборах 5
Митрополит Антоний рассказал о духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского 5
На Закарпатье освятили памятный знак в честь 100-летия возрождения Православия в Ужгороде 5
В РПЦ готовятся к освящению собора Святого Саввы в Сербии, который строили более 100 лет 5
Митрополит Антоний объяснил, достаточно ли добрых дел для спасения души 7
На Ровенщине суд отказался выселять священника УПЦ из церковного дома 9
Митрополит Онуфрий расскажет, как болезни приводят к Богу 12
В УПЦ отметят 30-летие дарования Грамоты об автономии Церкви 9
Предстоятель рассказал, почему праведники иногда умирают трагически 8
Митрополит Антоний рассказал, почему молитва – это язык любви 7
В УПЦ объяснили, как реагировать на заявление Папы Римского о признании однополых браков 29
Предстоятель УПЦ отпел погибшего наместника Хрещатицкого монастыря 78
Епископ УПЦ рассказал, в чем ценность живого общения 8
Управделами УПЦ рассказал, какое главное богатство дарит человеку Бог 8
Верующие УПЦ считают, что Зеленский совершил ошибку, встретившись с Варфоломеем 13
Митрополит Антоний объяснил, как стать другом Богу на земле 8
На Черниговщине духовенство и верующие УПЦ поддержали Всеукраинскую акцию «Посади дерево» 38
На Буковине найдено тело погибшего настоятеля Хрещатицкого монастыря 24

Заявления о миллиардах Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла являются черным пиаром и нападками на Церковь.

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

«Мне всегда эти разговоры то о четырех, то о восьми миллиардах долларов Патриарха казались дикими. Я не могу себе представить человека, готового в такую чушь поверить. Знали бы вы о количестве ограничений в жизни Предстоятеля! Это тяжелейший крест, которого никому не пожелаешь. Поэтому такие разговоры для меня — чудовищный бред. И ничего за этим нет, кроме страсти действовать по законам «черного пиара», - отметил Владимир Легойда.

Он напомнил, что критики Церкви вместо взвешенной полемики склонны прибегать к клевете и распространению лжи.

«Поведение отдельных священников или мирян может дать серьезный повод для критики, но огульные дурные нападки вызывает все-таки возросшее значение Церкви в обществе и ее стремление говорить о самом важном. В ответ на это идут самые нечестные удары. Были бы способны подобные «критики» выдержать серьезную философскую дискуссию о жизни Церкви, не придумывали бы всякую чушь», - подчеркнул Легойда.


По его словам, Патриарх опроверг информацию о придуманных миллиардах, связав это «с призванием Церкви говорить правду, что не нравится критикам Церкви, но вместо того, чтобы идти на глубокую и прямую полемику, они начинают выдумывать порочащие вещи».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги