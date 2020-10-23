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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если в Украине число новых случаев COVID-19 в сутки составит 20 тысяч, то врачи будут вынуждены выбирать, кому оказывать медицинскую помощь в стационаре. Об этом он сказал на онлайн-брифинге, передает УНИАН.

По его словам, Минздрав рассчитал, что если в Украине число новых больных COVID-19 достигнет 20 тысяч в сутки и заполненность коечного фонда может составить до 100%, тогда врачи будут вынуждены выбирать, кому оказывать медицинскую помощь в стационаре.

«В таком случае мы вынуждены будем вводить так называемые «протоколы выбора», когда врачи будут вынуждены выбирать, кому оказывать медицинскую помощь именно в стационарных условиях», - заявил Степанов.

Он отметил, что число украинских врачей, которые могут оказывать помощь больным COVID-19, ограничено.

«Врачи, которые сегодня оказывают медицинскую помощь - они все специалисты и их не может быть большое количество и поверьте, в тех условиях, в той нагрузке, в которой они работают 6 месяцев, мы каждый день должны говорить им - «Спасибо!», - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 октября в Украине зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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