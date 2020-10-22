Президент Владимир Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19 в случае успешных клинических исследований. Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам, передает УНИАН.

Глава государства отметил, что уже шесть месяцев разрабатывается украинская вакцина от COVID-19. «Я не могу сегодня говорить о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, - мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу, но затем добавим нашу. Потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, согласно статистической информации ученых, с 1960-70-х гг. в Украине разработкой вакцин никто не занимался. «Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. Если это (украинская) вакцина еще и сработает, - то я считаю, что мы сделали немало», - подчеркнул он.

При этом, глава государства заявил, что готов испытать на себе эту вакцину, когда она окончательно пройдет все клинические исследования и будет готова к применению.

«Те результаты, которые мне показывали, я доволен. Если скажут – да», - добавил Зеленский.

Президент добавил, что идет процесс испытания вакцины. «Если мы сократим этот процесс, мне сказали, результат может быть непризнанным ни в Украине, ни в мире», - подчеркнул президент.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.