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В Украине в ближайшие месяцы ожидается рост заболеваемости COVID-19, но к марту ситуация может улучшиться.

Как передает УНИАН, об этом врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила на онлайн-брифинге.

«Прежде всего нам всем нужно не впадать в панику, слушать советы своего врача, выполнять элементарные методы предотвращения распространения заболевания», - сказала она.

По словам Голубовской, дети чаще легко переносят это заболевание и являются основным переносчиком инфекции.

«Носите средства индивидуальной защиты в людных местах, избегайте массовых мероприятий, избегайте появляться в людных местах с респираторными синдромами. Вы можете стать источником инфекции смертельного заболевания для человека из групп риска», - подчеркнула врач.

Кроме того, сказала Голубовская, противоэпидемические мероприятия также должны соблюдать люди, которые уже перенесли заболевание COVID-19.

«В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно, раньше, никто этого не знает, может быть, ситуация несколько улучшится», - отметила Голубовская.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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