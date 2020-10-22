Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19, для этого понадобится около 100-150 млн гривен. Как передает УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Во вторник мы вместе с учеными презентовали президенту нашу работу, которая продолжалась 6 месяцев, по разработке, прохождению доклинической фазы вакцины против COVID-19. Эта доклиническая фаза состоит из некоторых крупных моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса», - сказал Степанов.

По его словам, эту разработку осуществлял американский консорциум компаний DiaPrep вместе с украинскими учеными.

«В связи с тем, что мы завершили доклиническую фазу, сейчас надо начинать клиническую фазу, она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирования всех этих процессов. Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом лекарственном средстве», - рассказал министр.

Он уточнил, что на изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн грн.

«Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Именно изготовление этой вакцины», - отметил Степанов.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.