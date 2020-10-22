Украина получит свою вакцину от COVID-19 через год. Сейчас ищут партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Федоров.

По его словам, вакцина - это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект.

«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину», - сказал Фаворов.

Ученый рассказал, что следующие этапы предполагают проведение клинических испытаний - непосредственное тестирование препарата на людях. Исследователи планируют перейти к клинической фазе через три месяца.

«Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании «ФармаК». Будем изучать, какие у них есть для этого средства, насколько они готовы соответствовать международным стандартам по производству вакцины», - рассказал Фаворов.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.