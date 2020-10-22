По состоянию на утро четверга, 22 октября, в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом, заразились более 41 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), сообщает УНИАН.

Общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 41 171 093 человека на всей планете, за сутки зафиксировали более 400 тысяч новых больных. Это наибольший показатель суточного прироста количества больных с начала пандемии.

Количество людей, которые выздоровели, составляет 28 040 033. Количество умерших возросло до 1 130 597 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (8 335 799), Индия (7 651 107), Бразилия (5 273 954), Россия (1 438 219), а также Аргентина (1 037 325), Испания (1 005 295) и Франция (1 000 369).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (221 990), Бразилии (154 837), Индии (115 914) и Мексике (87 415).

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.