В Кремле заявляют, что Россия обеспечит оккупированный Крым водой без Украины. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«К нашему сожалению - это исключает Украина (возобновление подачи воды в Крым. – Ред.). Ведь Украина перекрыла кран, Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что ситуация на полуострове с водой критическая и президент РФ Владимир Путин проведет по этому вопросу «очень важное совещание».

«Это совещание с Маратом Хуснулиным (вице-премьер РФ). Тема - водоснабжение Крыма. Вы знаете, что ситуация там критическая с водоснабжением. Причина хорошо известна, но меры принимаются. Было соответствующее поручение президента, и правительством утверждён комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма», - сказал Песков.

Ранее правительство РФ выделило 50 млрд рублей для решения проблемы с водой в оккупированном Крыму.

Напомним, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

21 сентября в Крыму еще 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение Крыма с территории континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.