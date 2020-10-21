В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства известный московский священник протоиерей Димитрий Смирнов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА», кончину священнослужителя подтвердили в Синодальном отделе по церковной благотворительности.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова, – написал пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.- Царствие Небесное дорогому батюшке».

Ранее сообщалось, что отец Димитрий проходил лечение, после перенесенной в мае нынешнего года коронавирусной инфекции. В сентябре его госпитализировали.

Протоиерей Димитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. Во время учебы он экстерном окончил Московскую духовную семинарию, а после и академию.

В 2003-2013 годах отец Димитрий возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, а с 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

1 января 1991 г. назначен настоятелем храма свт. Митрофана Воронежского на Хуторской г. Москвы, где и служил до последнего времени. Кроме того, священник окормлял 8 храмов Москвы и Московской области, был сопредседателем церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московской Патриархии и членом редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».

Основал православное движение «Отдельный дивизион», которое занимается борьбой с абортами и противодействием ювенальной юстиции, и создал православный медико-просветительский центр «Жизнь» для спасения нерожденных детей от аборта.

Священнослужитель предложил ряд мер по поддержке семьи, в том числе и снижение налогов для многодетных семей, расчет прожиточного минимума не на отдельного человека, а на семью с несколькими детьми, а также начисление пенсии по старости с учётом числа рождённых и воспитанных детей и безоговорочный учёт в страховом стаже всего срока ухода за детьми.

При храме Святителя Митрофана Воронежского, настоятелем которого был протоиерей Дмитрий Смирнов, действуют православный детский дом «Павлин» и 4 других детских дома.

Протоиерей Димитрий Смирнов приходился правнуком священномученику Василию Смирнову.