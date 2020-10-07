Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что парламент ближе к концу года может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос относительно того, что в декабре истекает срок действия этого закона, и есть ли парламенте планы относительно продления действия этого закона или внесения в него изменений, сообщает УНИАН.

«Альтернативные законопроекты, которые бы урегулировали этот вопрос, по состоянию на сегодня в Верховной Раде не рассматривались. Если будет необходимо, если до сих пор не состоятся дополнительные встречи, не

«Альтернативные законопроекты, которые регулировали этот вопрос, по состоянию на сегодня в Верховной Раде не рассматривались. Если будет необходимо, если до сих пор не состоятся дополнительные встречи, не будут наработаны другие варианты выхода из этой ситуации, или не будет предложены другие законодательные инициативы от народных депутатов, от президента Украины ... по урегулированию аспектов управления частью Луганской и Донецкой области, то, скорее всего, этот законопроект, как и в прошлом году ... Будет приниматься решение о продлении действия этого закона», - сказал Разумков.

По его мнению, «это произойдет ближе к концу года, исходя из необходимости».

Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.