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Ожидать появления украинской вакцины против COVID-19 в ближайшие два года, а именно столько длятся три фазы разработки препарата, не стоит. Об этом в эфире Громадського радіо заявил Сергей Дубров, врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола «Оказание медицинской помощи для коронавирусной болезни».

По его словам, для того, чтобы появился любой препарат на фармацевтическом рынке, в том числе и вакцина, необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований. Они включают в себя три фазы. «Насколько мне известно, в Украине не зарегистрировано пока никаких клинических исследований с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы и этот период длительный. По меньшей мере - полтора-два года. Не думаю, что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины ближайшие два года», – подчеркнул он.

Для примера Дубров назвал РФ, где уже зарегистрированы две вакцины с нарушением всех европейских и мировых требований к регистрации лекарственных средств. «То есть, исследование не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% потенциальных препаратов не доходят до регистрации», – заявил он.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.

 
ForUm

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