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В Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части шести улиц. Из-за этого на этих участках усложнено движение транспорта.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Напомним, в Украину идут похолодание и дожди.
ForUm

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