За прошедшие сутки, 16 октября, коронавирус подтвердили у 598 жителей Киева. Это самый большой суточный прирост больных в столице с начала эпидемии. Предыдущий антирекорд — 567 новых случаев — зафиксировали 9 октября.

Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 162, в Дарницком - 80 и в Печерском - 65.

Среди заболевших:

345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет

210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года

15 девочек от 2 до 17 лет

18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 186 человек. 12 больных умерли.

Всего за период пандемии болезнь преодолели 10 661 киевлянина, одновременно коронавирус унес жизни 559 жителей столицы.

Сейчас в Киеве уже 30 010 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у рекордных 6410 человек. Зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.