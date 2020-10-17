За прошедшие сутки, 16 октября, коронавирус подтвердили у 598 жителей Киева. Это самый большой суточный прирост больных в столице с начала эпидемии. Предыдущий антирекорд — 567 новых случаев — зафиксировали 9 октября.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 162, в Дарницком - 80 и в Печерском - 65.
Среди заболевших:
345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет
210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года
15 девочек от 2 до 17 лет
18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет
В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 186 человек. 12 больных умерли.
Всего за период пандемии болезнь преодолели 10 661 киевлянина, одновременно коронавирус унес жизни 559 жителей столицы.
Сейчас в Киеве уже 30 010 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у рекордных 6410 человек. Зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.
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