На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

Также определены около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

«Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске», - сказал вице-премьер.

«Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля» в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт», - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже».

Напомним, ранее Резников заявил, что Минские соглашения подписывали «под дулом».