Япония предоставила Украине партию из 12 тысяч таблеток экспериментального препарата фавипиравир (авиган), который может помочь в лечении коронавируса.

Об этом в посол Японии в Украине Такаши Кура рассказал в интервью Укринформу.

«Мы очень рады тому, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже пол года назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии», — рассказал Кура.

Всего Япония предоставит Украине 12 200 таблеток.

Он отметил, что по сравнению с другими странами, которые обратились за препаратом, это много.

В то же время он подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством против коронавируса.

«Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы вместе проводить это клиническое испытание и предоставлять нам его результаты… Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательный вывод», — подытожил дипломат.

Сообщается, что Япония еще весной пообещала бесплатно передать Украине фавипиравир.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6410 человек, зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.