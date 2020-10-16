Украина будет обеспечена вакцинами против COVID-19 после их регистрации и переквалификации ВОЗ. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 16 октября, сообщает Укринформ.

«Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни после их регистрации производителями и после переквалификации Всемирной организации здравоохранения. Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину приоритетно среди первых стран, которые будут ее использовать», - отметил Ляшко.

Он проинформировал, что сегодня Украина вошла в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и будет получать вакцину для того, чтобы все страны независимо от экономического положения могли получить вакцину одними из первых.

«Предусматривается, что будет несколько траншей вакцин, чтобы покрыть этим механизмом как минимум 20% населения приоритетных групп», - сообщил Ляшко.

Он уточнил, что к приоритетным группам относятся работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения; работники, обеспечивающие ответы на чрезвычайные ситуации, например, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине; люди с серьезными сопутствующими заболеваниями; люди старшего возраста, проживающие в закрытых коллективах; работники с критическим уровнем риска - учителя и работники школ; люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести; люди преклонного возраста и люди, которые живут в приютах и ​​.п.

COVAX говорит, что для стран будут стараться давать один и тот же продукт, именно вакцинный препарат, который будет поставляться в Украину, как и в другие страны мира, и страна должна обеспечить его прием, холодовую цепь, развозку в каждый кабинет для прививки и вакцинальные сессии», - рассказал Ляшко.

Он добавил, что на сегодняшний день идет разработка около 180 вакцин-кандидатов против коронавирусной болезни, 10 из них находятся на третий клинической стадии.

«Механизм COVAX работает, он говорит о том, что для 92 стран, это определенные страны, которые получат вакцину или бесплатно, или по стоимости ниже рыночной цены - Украина также попала в эти 92 страны - планируется, что будут использоваться вакцинные продукты фирмы AstraZeneca, Великобритания, - для 61 страны, и «Новавакс» Соединенных Штатов Америки - для 92 стран», - сказал Ляшко.

Также, по его словам, есть предварительные договоренности, что площади, на которых будут производиться эти вакцины находятся в Индии в Институте сывороток.

«Эти площади позволят обеспечить производство вакцинного препарата после его регистрации, чтобы все страны, которые попали в этот список, получили первым траншем вакцину в размере 3% от населения страны. В дальнейшем несколькими траншами будет доведено количество вакцины для покрытия 20% населения», - добавил главный государственный санитарный врач.