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Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что пандемия коронавируса может стать причиной серьезного экономического кризиса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg Television.

«Это началось не как финансовый кризис, но перерастает в серьезный экономический кризис с очень серьезными финансовыми последствиями. Впереди долгий путь», - отметила Райнхарт.

Отвечая на вопрос о том, не является ли покупка облигаций центральными банками для поддержания низкой доходности в конечном итоге игрой с нулевой суммой, так как все это делают, экономист сказала: «Это война. Во время войны правительства финансируют свои военные расходы, как могут, и прямо сейчас в этом есть острая необходимость».

Она добавила: «Сценарий, в котором мы находимся, не является устойчивым».

Напомним, Международный валютный фонд несколько улучшил свой прогноз относительно падения мировой экономики в 2020 году. Однако убытки от пандемии могут составить 28 триллионов долларов в течение пяти лет
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