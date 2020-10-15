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Международный валютный фонд несколько улучшил свой прогноз относительно падения мировой экономики в 2020 году. Однако убытки от пандемии могут составить 28 триллионов долларов в течение пяти лет, сообщает hromadske.

По сравнению с июньским отчетом фонд улучшил прогноз падения мировой экономики с 4,9% до 4,4%. Это произошло из-за лучших, чем ожидалось, показателей во втором и третьем кварталах. Также в фонде считают, что в 2021 году экономика вырастет до 5,2%, что на 0,2% меньше, чем прогнозировали ранее.

По прогнозу МВФ, совокупные потери мировой экономики возрастут с 11 триллионов долларов за 2020-2021 год до 28 триллионов в течение 2020-2025 годов. А это, как говорится, «является серьезным препятствием для улучшения среднего уровня среди всего населения».

Изменения в прогнозах в фонде связывают с неопределенностью из-за пандемии коронавируса, в частности с увеличением количества больных и возобновлением некоторых ограничений.

«Если ситуация ухудшится, а перспективы лечения и изобретение вакцины замедлятся, то последствия для экономики будут серьезными ... Возрастание ограничений на торговлю и инвестиции, возрастание геополитической неопределенности может повредить восстановлению», — говорится в прогнозе.

МВФ дает прогноз падения экономики некоторых европейских стран, в частности падение в США составляет 5,8% (ранее 8%), Германии — 6% (ранее 7,8%), Великобритании — 9,8%. Единственная, среди приведенных экономик, которая не упадет — китайская — МВФ прогнозирует рост на 1,9% (ранее на 1%). Именно из Китая распространилась эпидемия, но впоследствии там удалось замедлить распространение вируса.

В обновленном отчете Украины нет. В предыдущих прогнозах, касающихся Украины, именно МВФ давал самый негативный — падение на 8,2%.
ForUm

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