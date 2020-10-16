В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко прокомментировали проигранную апелляцию по делу о взятке за диссертацию бывшей студентки, а теперь пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

15 октября Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Мендель, постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 и принять новое решение. Вместо этого суд отказал в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя КНУ имени Шевченко Юрия Ковалива о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда.

«Абсурдное в судебном сюжете то, что он полностью игнорирует принципы герменевтики (искусство понимания и толкования текстов, мыслей, символов - ред.), которые преподаю студентам и аспирантам... Об этом я писал в «Литературной герменевтике »(2008), что хорошо усвоили мои студенты, аспиранты и докторанты, но не ответчик в судебном деле, которая тогда училась в КНУ имени Тараса Шевченко. Вероятно, не слышала или не хотела слышать... В свое время Симон Петлюра с грустью констатировал, что нам приписывают мысли, которые мы не высказывали, действия, к которым мы не были причастны, чтобы потом судить по суровым законам», - заявил истец по делу доктор филологических наук Юрий Ковалив в комментарии Радио Свобода.

По его словам доктора, сейчас он работает над авторской 10-томной историей украинской литературы конца 19 - начала 20 века, от которой отвлекается из-за судебных перипетий.

Докторскую диссертацию «Натурфилософская металогия лирики Владимира Затулывитра в контексте поэзии 1970-90-х годов» Мендель защищала в 2012 году. По результатам ей присвоена степень кандидата филологических наук по специальности украинская литература.

В январе 2016 года в американском издании Politico была опубликована статья на английском языке бывшей студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юлии Мендель «Как продаются дипломы в украинских университетах», где она обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что в 2012 году во время защиты кандидатской диссертации он не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Правда, фамилию своего научного руководителя Мендель в статье прямо не назвала.

Суд первой инстанции постановил признать недостоверной информацию, изложенную в первом и втором абзаце статьи на сайте Politico, где речь идет о защите диссертации Мендель, недостоверной, а также обязать Менедель и юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Бельгии POLITICO SPRL, опровергнуть недостоверную информацию.

Мендель не согласилась с этим решением и подала апелляцию, которая с июля 2019 рассматривалась в Херсонском апелляционном суде и завершилась решением в ее пользу.