Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выиграла апелляцию по делу о написанной статье с обвинениями в коррупции в КНУ имени Шевченко. Об этом сообщает Радио Свобода.

15 октября Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Мендель, постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 и принять новое решение, а в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Ковалива о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда отказать.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы.

Адвокат Ковалива Ольга Йигит, комментируя решение суда, сказала, что решит, подавать ли кассационную жалобу, после ознакомления с полным текстом судебного решения.

Судебная волокита по этому делу началась в 2016 году. Тогда в январе в американском издании Politico была опубликована статья на английском языке бывшей студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юлии Мендель «Как продаются дипломы в украинских университетах», где она обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что в 2012 году во время защиты кандидатской диссертации он не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Правда, фамилию своего научного руководителя Мендель в статье прямо не назвала.

«Я наблюдала, как мой уважаемый профессор современной украинской литературы листал страницы. Мое лицо покраснело от стыда, но я никогда не забуду, что он сказал, когда нашел то, что искал: «Теперь все ясно. Ты проделала хорошую работу», - говорится в статье.

По результатам защиты Мендель присвоена степень кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 - украинская литература.

Университет в лице доктора филологических наук Юрия Ковалива подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда. Сначала гражданское дело рассматривал Херсонский городской суд, который в апреле 2019 принял решение о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

«Суд приходит к выводу о том, что изложенная в статье информация является недостоверной, то есть такой, которая не соответствует действительности, поскольку ответчики, на которых возлагается обязанность в соответствии с положениями статьи 277 ГК Украины доказать, что распространенная информация является достоверной, не доказали достоверность изложенной информации надлежащими и допустимыми доказательствами, не предоставили приговора суда в отношении истца», - говорится в решении суда.

Также в нем указано, что информация об истце и совершении им противоправного деяния представляет собой исключительно утверждение, а не «выражения» или «оценочные понятия».

Суд решил признать недостоверной информацию, изложенную в первом и втором абзаце статьи, где речь идет о защите диссертации Мендель, а также обязать ее и юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Бельгии POLITICO SPRL, опровергнуть недостоверную информацию в срок не позднее 10 дней с дня вступления решения суда в законную силу, путем размещения текста опровержения английском языке на сайте www.роlіtісо.eu. Также суд решил взыскать с них в пользу истца 1000 гривен. морального вреда и 1929 гривен расходов судебного сбора.

Мендель не согласилась с этим решением и подала апелляцию, которая с июля 2019 рассматривалась в Херсонском апелляционном суде.