Беларусь объявила лидера оппозиции Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя. Российское государственное агентство «РИА Новости» получило ответ от Министерства внутренних дел России на соответствующий запрос, передает Радио Свобода.

«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка есть сведения о Тихановськои С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361. Это «призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», - приводит агентство ответ МВД России.

7 октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. В ведомстве тогда объяснили, что российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел против нее, а в базу разыскиваемых лиц она внесена по инициативе другого государства, скорее всего, Беларуси.

В МВД Беларуси тогда подтвердили, что оппозиционерку объявили в межгосударственный розыск, но подробностей не сообщили.

13 октября Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» Александру Лукашенко до 25 октября он должен уйти в отставку. Она указала, что если к этому сроку требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы», а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты, они начались сразу же после президентских выборов, на которых шестой, согласно официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. Его основная оппонентка Тихановская выехала из страны через несколько дней после выборов.

Европейский союз, США, Украина и еще ряд западных стран не признают легитимности Лукашенко как белорусского президента после того, как он тайно провел церемонию своей инаугурации.