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Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркивым заслушали выводы исследования его высказываний о трагедии – тогда военнослужащий уже находился в тюрьме.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, Маркив не говорил «мы убрали репортера», он сказал: «в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня».

Сторона обвинения пыталась приобщить к материалам дела вырванную из контекста фразу «убили журналиста», записанную во время прослушивания Маркива в тюрьме, которую обвинение пыталось интерпретировать как «я убил». Суд удовлетворил ходатайство прокурора провести исследование относительно якобы высказываний Маркива во время разговора с сокамерником. Поэтому была назначена новая экспертиза и полный перевод аудио, то есть всего разговора, чтобы понять контекст, а не только одной фразы, как просил прокурор.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному  обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд
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