Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.

Фото: Патриархия.ру

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Глубоко сопереживаю жителям Нагорного Карабаха, народам Азербайджана и Армении в связи с новым витком вооруженного противостояния, длящегося уже более тридцати лет. Вновь подвергаются обстрелу населенные пункты, гибнут люди, разрушаются святыни, памятники культурного наследия, дома мирных жителей. Искренне сострадаю всем жертвам этой страшной войны, соболезную семьям погибших», - отметил Патриарх.

Предстоятель подчеркнул, что с самого начала конфликта Русская Православная Церковь «делала и будет делать все возможное, чтобы вместе с религиозными лидерами Армении и Азербайджана содействовать установлению мира на многострадальной земле Нагорного Карабаха».

Он обратился к Верховному Патриарху-Католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Шейху-уль-Исламу Аллахшукюру Паша-Заде, подчеркнув, что «мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта, чтобы проблемы решались мирным путем».

«Сегодня каждый из нас и все мы вместе должны сделать все возможное, чтобы кровопролитие прекратилось», – добавил Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл обратился к руководству обеих стран с призывом «использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло».

«Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров, – подчеркнул он. – Плохой мир лучше доброй ссоры: эта старая истина сегодня, как никогда, актуальна. В условиях мира можно встречаться, общаться, искать решение проблем. Но когда идет война, проливается человеческая кровь, совершаются преступления, в этих условиях трудно выходить на совместные политические решения».

В завершение Предстоятель РПЦ обратился ко всем участникам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом: «щадите жизни друг друга».

«Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайджанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом. Желаю всем участникам нынешнего конфликта успеха на пути мирного решения существующих проблем. Прошу вас проявить весь ваш опыт и мудрость для достижения реальных результатов и преодолеть препятствия, стоящие на пути взаимопонимания. Сегодня от ваших решений зависит жизнь многих людей, мирное будущее ваших народов», – заключил Патриарх Московский и всея Руси.