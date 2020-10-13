также в разделеСтолица
Жителям дома на Позняках, где произошел взрыв, разрешили забрать вещи 7
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 397 человек 16
На Майдане совершил самосожжение фронтовик ООС 68
СБУ задержала на взятке начальника отдела столичного таможенного поста 40
Школам Киева не будут рекомендовать начать каникулы с 15 октября 20
Власти Киева рекомендовали школам начать осенние каникулы с 21 октября 17
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 196 человек 26
Киев - в тройке городов с самым грязным воздухом 21
В Киеве ограничат движение на съезде с моста Патона 24
В работе киевского метро сегодня возможны изменения 17
Третья ночь в Киеве бьет температурные рекорды 19
В Киеве СБУ блокировала деятельность «ботофермы», финансируемой из РФ 12
В больницах Киева заканчиваются койки для больных COVID-19 14
В Киеве – новый антирекорд: 567 новых случаев COVID-19 за сутки 31
Вторая ночь в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет 11
В Киеве в 2021 году откроют детский кардиологический центр 10
В Киеве суд обязал застройщика снести незаконную многоэтажку 39
Киевскую «Летающую тарелку» внесли в реестр памятников архитектуры 28

В Киеве для лечения больных коронавирусом развернули уже 2730 коек в 22 больницах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы продолжаем увеличивать и количество коек для лечения больных коронавирусом в столичных коммунальных медучреждениях. И делаем все, чтобы обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Мы развернули уже 2730 коек в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие - завершают обустройство отделений для приема таких больных. Вчера я посетил городскую клиническую больницу № 18, которую мы готовим к приему больных коронавирус», - добавил мэр.

По его словам, один из этажей медучреждения сегодня оборудуют под отделение для приема больных коронавирусом. Там развернули инфекционное отделение на 100 коек. А также - 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Таких больных больница уже принимает. В инфекционном же отделении пока идет переоборудование. Будут и отдельные палаты для интенсивной терапии.

Кличко сообщил, что больница №18 уже получила от города медикаменты на более 300 тыс. гривен. А также четыре аппарата ИВЛ на сумму почти 3 млн грн. Город выделил и более 1 млн грн на ремонт системы кислородного снабжения. В частности, там уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода. Всего их будет 80. В медучреждении осуществили подготовку и обучение медиков тому, как работать с больными коронавирусом и сформировали десять бригад медицинского персонала для работы в инфекционном отделении.

Медработники, которые будут работать с больными COVID-19, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами и спецоборудованием для дезинфекции помещений. На это больница направила почти 4 млн грн.

«Еще четыре больницы готовятся сегодня к приему больных коронавирусом. Это Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №1, 12 и 15. Я подчеркиваю: это то, что город делает самостоятельно. В условиях, когда динамика распространения вируса такова, что очень скоро коек в больницах у нас может не хватить. И при этом государственные, ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных коронавирусом. Хотя имеют в общем 11 тыс. коек и квалифицированный персонал. Я считаю, что это - не государственная и, мягко говоря, странная позиция правительства и Министерства здравоохранения, которые тем временем рассказывают о развертывании госпиталей во дворцах спорта и так далее», - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 12 октября, коронавирусом в столице заболели еще 397 человек. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги