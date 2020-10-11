Президент Польши Анджей Дуда вместе с женой 11 октября прибыл в Украину с официальным визитом, сообщает Польское радио со ссылкой на руководителя кабинета президента Кшиштофа Щерского.

Уже вечером 11 октября Дуда вместе с женой посетят Польское военное кладбище в Быковне для чествования 80-й годовщины Катынской трагедии.

На следующий день Дуда проведет ряд встреч в Киеве, в том числе и с президентом Владимиром Зеленским. А 12 октября польский президент посетит Одессу, где примет участие в подписании ряда двусторонних экономических документов.

«Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, которое будет направлено на инфраструктурную тематику. Будет подписан ряд соглашений, в частности, о нашей морской инфраструктуре», — отметил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Напомним, ранее стали известны подробности визита Анджея Дуды.