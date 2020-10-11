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В понедельник, 12 октября, президент Польши Анджей Дуда прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждать будут преимущественно экономическое сотрудничество.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику. Будет заключен ряд соглашений, в частности по нашей морской инфраструктуре", - рассказал Жовква.

По его словам, тематика украинско-польских отношений расширяется на отрасль экономики. Учитывая то, что Польша один из крупнейших партнеров Украины в Европе, будут говорить "не только о политике, об историческом прошлом, но и об экономических отношениях".

Последний раз Дуда посетил Украину в декабре 2017 года. Свой визит он начал с поездки в Харьков, где он вместе с тогдашним президентом Петром Порошенко посетили Мемориал жертвам тоталитаризма.

Отношения между Украиной и Польшей ухудшились из-за трактовки событий исторического прошлого. Варшава запретила отрицать преступления украинских националистов против поляков, в частности Волынскую резню, которую Польша признала геноцидом.

Акты вандализма в отношении украинских памятников в Польше привели к запрету эксгумации польских захоронений в Украине.
ForUm

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