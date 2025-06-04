﻿
Полiтика

Дуда назвав людину, яка здатна зупинити війну в Україні

Дуда назвав людину, яка здатна зупинити війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що тільки Дональд Трамп, як чинний президент США, має важелі впливу, щоб покласти край повномасштабній війні, яку Росія розв'язала проти України. Про це Дуда заявив в інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

За словами польського лідера, спроби європейських лідерів переконати Володимира Путіна дотримуватися міжнародного права виявилися безрезультатними, посилаючись на провал "нормандського формату" та Мінських домовленостей. Дуда підкреслив, що США є беззаперечним світовим лідером у військовій, економічній та ядерній сферах.

Дуда вважає, що Дональд Трамп налаштований рішуче і готовий до використання більш жорстких інструментів тиску на Росію, зокрема економічних.

"Трамп має чітке бачення, як змусити Росію відмовитися від агресії. Настав час нових інструментів впливу - дипломатія вичерпала себе", - зазначив польський президент.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ТрампАнджей Дудавійна в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти захопили два населені пункти на Сумщині
Війна 04.06.2025 09:57:56
Окупанти захопили два населені пункти на Сумщині
Читати
Велика Британія передасть Україні рекордну кількість безпілотників
Головне 04.06.2025 09:34:47
Велика Британія передасть Україні рекордну кількість безпілотників
Читати
Вашингтон готує фінансовий шок для Кремля та його союзників
Головне 04.06.2025 09:13:01
Вашингтон готує фінансовий шок для Кремля та його союзників
Читати

Популярнi статтi