Дуда назвав людину, яка здатна зупинити війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що тільки Дональд Трамп, як чинний президент США, має важелі впливу, щоб покласти край повномасштабній війні, яку Росія розв'язала проти України. Про це Дуда заявив в інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

За словами польського лідера, спроби європейських лідерів переконати Володимира Путіна дотримуватися міжнародного права виявилися безрезультатними, посилаючись на провал "нормандського формату" та Мінських домовленостей. Дуда підкреслив, що США є беззаперечним світовим лідером у військовій, економічній та ядерній сферах.

Дуда вважає, що Дональд Трамп налаштований рішуче і готовий до використання більш жорстких інструментів тиску на Росію, зокрема економічних.