Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отвела свои подразделения, задействованные в ликвидации лесных пожаров в Луганской области. Силы ГСЧС были привлечены из пяти областей.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Так, 10 октября состоялся отвод сил Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областей.

"По этому случаю на площади Северодонецка выстроилась колонна из пожарных автомобилей, и жители города, которые пришли поддержать пожарных, имели возможность сказать теплые слова благодарности спасателям за их адскую неделю", - указано в сообщении.

Напомним, 8 октября в Луганской области по состоянию на 9 утра ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Его тушили с 30 сентября.

К слову, на Луганщине на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль.