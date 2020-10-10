За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 112 новых случаев заражения военнослужащих коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро субботы, 10 октября, 870 украинских военных болеют COVID-19, говорится на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

«Всего за время пандемии выздоровели — 2788 человек, летальных случаев — 11. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 504 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 54 человека», — отмечается в сообщении.

Из 112 новых заразившихся военных 24 находятся в медучреждениях, а 88 проходят лечение дома. По данным командования Медсил, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Напомним, Минздрав может увеличить количество коек для больных коронавирусом до 50 тысяч.