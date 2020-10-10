В ресторанах и кафе все официанты и сотрудники в помещениях должны находиться в медицинских масках. Об этом на брифинге в субботу, 10 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, как будут работать рестораны с учетом похолодания и закрытия летних террас.

«Я Вам расскажу Вам на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски», – отметил Степанов.

По его словам, за столом по правилам может находиться не более четырех лиц, кроме детей до 14 лет.

«Если у Вас семья из четырех лиц и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра», – уточнил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и желательно на каждом столике.

«Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах», – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что это правило касается также персонала на кухне.

Напомним, Шмыгаль поручил увеличить число койкомест в регионах.