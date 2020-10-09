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Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с председателями областных государственных администраций, с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Как сообщается на правительственном портале, Шмыгаль заслушал руководителей ОГА по эпидемической ситуации в областях. А также поручил заместителю Министра здравоохранения - главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко и председателям облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий. «На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов - быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц», - отметил он.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня на заседании правительства будет вынесено несколько постановлений, в том числе постановление по обеспечению кислородом. Будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции. Он добавил, что Минздрав готов в сжатые сроки сертифицировать производителей медицинского кислорода.

По итогам совещания премьер-министр также поручил:

• Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

• Председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

• Департаменту здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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