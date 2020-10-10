Частные лаборатории будут делать только анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании в соответствии с постановлением Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведения ПЦР тестирований на COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это не значит, что тесты будут делать «для людей с улицы».

Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 10 октября.

«Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, где будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании», - сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что «это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировали».

Степанов подчеркнул, что частным лабораториям Минздрав будет платить и привлекать их, контрактовать и отвозить туда образцы для того, чтобы они проводили тестирование.

Напомним, Минздрав может увеличить количество коек для больных коронавирусом до 50 тысяч.