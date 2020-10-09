Пандемия, которая захватила весь мир и потребовала от людей налагать на себя очень большие самоограничения многому нас научит и призывает изменить жизнь.

Фото: Патриархия.ру

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Патриарх Кирилл в своей проповеди.

«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, – это то, что такие события не могут происходить вне Божественного Промысла», – сказал Предстоятель.

По его словам, «это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас от Самого Господа, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души».

«В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь — ради своего здоровья и ради того чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, Сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», - отметил Патриарх.

Патриарх Кирилл считает, что Господь таким образом призывает нас изменить свою жизнь через уединение, отказ от достижения целей, через переосмысление своей жизни.