Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ложью заявления о якобы сокрытии Минздравом статистики о количестве больных коронавирусом и умерших от этой болезни. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 9 октября, сообщает Укринформ.

«Следующий вопрос, который вчера был, якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это неправда. Более того, кстати, еще вчера они говорили, что мы наоборот эту статистику специально накручиваем, чтобы кого-то запугать. В отличие от этих фантазий Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит. В том числе, например, по количеству летальных случаев», - сказал Степанов, реагируя на заявления гостей эфира одного из телеканалов.

В частности он объяснил, как определяется статистика по количеству летальных случаев.

«Все без исключения пациенты, которые умерли и у которых был установлен соответственно диагноз, был подтвержден ПРЛ-тестированием COVID-19, они все попадают в эту статистику. Это первое. Во-вторых, тем людям, у которых прижизненно не был установлен COVID-19, но которые имели пневмонию и умерли, при вскрытии тоже обязательно делается тестирование. И если есть вирус, если есть COVID-19, то они попадают в эту статистику», - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав честно говорит о количестве коек для больных коронавирусом.

«Уже 5 месяцев, начиная с самого первого дня, говорю, какое у нас есть напряжение, что нам надо делать. Мы, кстати, начинали в начале апреля с того, что у нас готовы были для больных COVID-19 12 тысяч коек. Сейчас у нас 37 тысяч коек, которые готовы для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с подготовленным медицинским персоналом», - отметил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.