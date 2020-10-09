Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство страны и премьер-министра Кубатбека Боронова, сообщает Укринформ.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» от исполнения обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов», - говорится в заявлении.
Как отмечается, основанием стало заявление Кубатбека Боронова.
Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку.
В соответствии с указом, лицами, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики.
Указ вступает в силу с момента подписания.
Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.
При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.
Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.
5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов.
Участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
После этого Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов недействительными.
Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана.
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