также в разделеМир
СМИ: Германия незаконно экспортирует уран в РФ 15
Назван лауреат Нобелевской премии мира 58
Армения и Азербайджан проведут переговоры в РФ 39
Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку 9
СМИ: За отравление Навального ЕС может наказать 9 россиян 20
В мире коронавирусом заболели уже более 36,7 миллиона человек 10
Президент Кыргызстана заявил о готовности подать в отставку 11
В мире установлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки 16
Британия одобрила кредитные гарантии на £2,5 миллиарда для торговли с Украиной 14
Болгария отзывает посла в Беларуси для консультаций 26
Шредер будет судиться из-за «мальчика на побегушках у Путина» 20
Трамп назвал заражение COVID-19 «Божьим благословением» 16
Трамп отказался проводить виртуальные дебаты с Байденом 24
Президентские дебаты впервые в истории США проведут виртуально 27
Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса 19
Не Давос: Определены даты и место проведения Всемирного экономического форума 34
Мэр Бишкека передумал уходить в отставку 18
За экс-полицейского, задушившего Флойда, внесли залог 14

Главы МИД Евросоюза планируют утвердить официальное решение, в котором допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в, пишет «Европейская правда».

12 октября министры соберутся на заседание, на котором примут «амбициозные выводы» в отношении Беларуси, отметил журналист.

По его словам, в них прямо упоминается, что Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС.

Кроме того, министры официально подчеркнут готовность к усилению экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги