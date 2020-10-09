Главы МИД Евросоюза планируют утвердить официальное решение, в котором допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в, пишет «Европейская правда».

12 октября министры соберутся на заседание, на котором примут «амбициозные выводы» в отношении Беларуси, отметил журналист.

По его словам, в них прямо упоминается, что Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС.

Кроме того, министры официально подчеркнут готовность к усилению экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.