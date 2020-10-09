Коронавирус ведет себя подобно другим острым респираторным инфекциям, в частности, гриппу, поэтому ослабление эпидемии можно ожидать лишь весной 2021 года. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан.

«Сегодня мы наблюдаем полную корреляцию коронавируса с гриппом и ОРВИ», – подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Рубана, COVID-19 отличается от остальных острых респираторных инфекций тем, что «эта вирусная инфекция очень тяжелая и очень агрессивная».

«К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, череда рекордов до марта следующего года», – предупредил он. По оценкам врача, пик эпидемии можно ожидать в январе-феврале 2021 года.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.